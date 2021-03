Texaans winterweer raakt Duits energieconcern RWE

ESSEN (ANP) - Het Duitse energieconcern RWE verwacht dat zijn resultaten dit jaar flink te lijden hebben onder het extreme winterweer dat Texas vorige maand teisterde. Het bedrijf is voornamelijk actief in Duitsland en in andere Europese markten, maar heeft ook windmolenparken in de Amerikaanse staat. Die konden door de vrieskou minder produceren, wat het bedrijf dwong om dure elektriciteit in te kopen.

Texas kampte vorige maand met ongebruikelijke vrieskou voor de zuidelijke staat, waardoor de veelal bovengrondse elektriciteitskabels het begaven onder het ijs. Miljoenen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.

Door de ijsvorming en kapotte elektriciteitskabels kon ook RWE minder energie opwekken en leveren aan klanten. Dit terwijl een deel van zijn verwachte elektriciteitsproductie al was verkocht tegen vooraf afgesproken prijzen. Die elektriciteit moest het bedrijf elders inkopen tegen torenhoge prijzen, omdat juist op het moment dat klanten extra stroom nodig hadden voor de verwarming er amper aanbod was.

Compensatie

De tegenvaller kost RWE naar verwachting honderden miljoenen euro's. De winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen zal dit jaar hoogstens 3,05 miljard euro bedragen, terwijl dit vorig jaar nog 3,2 miljard euro was. Die waarschuwing doet het bedrijf bij zijn jaarcijfers.

De onlangs aangekondigde compensatie van de Duitse overheid voor het gedwongen afscheid van kernenergie is niet meegenomen in dat resultaat, omdat het een eenmalige meevaller is. Energiebedrijven kregen samen enkele miljarden euro's aan compensatie omdat hun Duitse kerncentrales vroegtijdig moeten worden ontmanteld.

Ook in Nederland aast RWE nog op een financiële compensatie, maar dan wegens het aanstaande verbod op elektriciteitsopwekking met steenkool. Dat levert de Duitsers naar eigen zeggen een schadepost op van 1,4 miljard euro doordat een centrale in de Eemshaven uiterlijk in 2030 geen kolen meer mag gebruiken.