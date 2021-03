Chinese president waarschuwt grote techbedrijven

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping heeft grote technologiebedrijven gewaarschuwd dat de overheid nog strenger gaat optreden tegen misbruik van sterke marktposities en dat er nog meer toezicht op de sector gaat komen. Daarmee lijkt Peking zijn campagne om de techsector aan banden te leggen verder kracht bij te zetten.

Xi was maandag bij een vergadering van hoge financiële adviseurs van de Communistische Partij. Volgens staatszender CCTV zei hij daar dat de Chinese overheid nog harder zal optreden tegen monopolies van grote internetbedrijven. Ook zal meer toezicht komen op het verzamelen van gebruikersgegevens door techconcerns, net als op hun financiële activiteiten.

Vorige week werd nog bekend dat de Chinese marktautoriteit twaalf bedrijven, waaronder het grote internetconcern Tencent, boetes heeft opgelegd wegens concurrentievervalsing. Beleggers vrezen dat Tencent zijn betalingsdienst WeChat Pay zal moeten onderbrengen in een apart bedrijf, dat dan meer als bank wordt gereguleerd.

Eerder ging ook al de grote beursgang in Hongkong en Shanghai van Ant Financial, een dochteronderneming van Alibaba, op het laatste moment niet door vanwege bezwaren van toezichthouders. Dat had waarschijnlijk te maken met kritische opmerkingen van Alibaba-oprichter Jack Ma over de Chinese regering.