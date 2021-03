Luchtvaartsector en techaandelen centraal op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Europese aandelenbeurzen zullen de luchtvaartmaatschappijen dinsdag mogelijk profiteren van de forse koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. United Airlines en American Airlines wonnen rond 8 procent op Wall Street dankzij berichten dat er veel vraag is naar vliegtickets in de lente en zomer. De reisbranche is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis. Ook de techaandelen staan in de belangstelling dankzij het herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de nieuwe handelsdag. De andere Europese beursgraadmeters lijken eveneens met winsten te openen. Beleggers putten moed uit de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door optimisme over de heropening van de grootste economie ter wereld. Verder wordt uitgekeken naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het coronavaccin van AstraZeneca in de gaten. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA verklaarde donderdag zich te buigen over het vaccin. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. De landen nemen de maatregel na meldingen dat enkele mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes.

Zalando

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Zalando. De van oorsprong Duitse onlinekledingwinkel blijft de prognoses opkrikken. De webwinkel verwacht voor dit jaar een kwart tot bijna een derde meer omzet ten opzichte van vorig jaar. Daarmee schat Zalando de omzet in 2021 in op ongeveer 10 miljard euro. Door de coronacrisis steeg het aantal mensen dat online ging shoppen. Door de hernieuwde lockdowns in diverse landen zijn winkels nog langer gesloten.

De Europese beurzen sloten maandag met kleine koersuitslagen. De AEX-index klom 0,2 procent tot 678,80 punten en de MidKap won 0,7 procent tot 1008,53 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,2 procent. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 32.953,46 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,1 procent.

De euro was 1,1927 dollar waard, tegenover 1,1925 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 64,72 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 68,23 dollar per vat.