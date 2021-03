TikTok-moeder ByteDance stapt mogelijk in chips

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese techbedrijf ByteDance, vooral bekend van zijn filmpjesapp TikTok, breidt zijn activiteiten mogelijk uit naar chips. Het bedrijf is begonnen met het werven van personeel voor een mogelijk stap in de halfgeleiderindustrie.

Het bedrijf plaatste een dozijn vacatures die verband houden met chips, waaronder hardware- en software-ingenieurs. Een woordvoerder van ByteDance bevestigde dat het personeel aan het werven is op dat vlak en dat het verschillende initiatieven onderzoekt, waaronder het bouwen van serverchips.

ByteDance, opgericht door Zhang Yiming, is een van de meest waardevolle start-ups ter wereld geworden door het succes van TikTok en zijn binnenlandse kloon, Douyin. Het bedrijf wordt momenteel gewaardeerd op ongeveer 180 miljard dollar. ByteDance onderzoekt naar verluidt ook de mogelijkheid voor een beursgang in Hongkong voor een aantal van zijn bedrijven, waaronder Douyin.

Door de chipsmarkt te betreden, duikt Zhang in een sector die een topprioriteit is geworden voor Peking. Tijdens het Nationale Volkscongres deze maand beloofde de regering de uitgaven te verhogen en het onderzoek naar geavanceerde chips en kunstmatige intelligentie te stimuleren, in een poging om met de VS te kunnen concurreren. Ook andere Chinese techbedrijven leggen zich extra toe op chips, waaronder ByteDance-concurrent Baidu, bekend van zijn zoekmachine.