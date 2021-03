Nederlandse bedrijven vragen minder octrooien aan

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar aanzienlijk minder octrooien aangevraagd. Het is de grootste daling van aanvragen sinds 2012. Nederlands meest actieve aanvrager was Philips en ook daar ging het aantal aanvragen flink omlaag, vergeleken met een jaar eerder. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Europees Octrooibureau (EOB). Vanwege de pandemie kreeg het instituut over de gehele linie wel meer aanvragen voor medisch gerelateerde octrooien.

Het aantal octrooiaanvragen van Nederlandse bedrijven bij het EOB daalde in 2020 met ruim 8 procent ten opzichte van 2019. Nederland blijft met zijn 6.375 octrooiaanvragen het derde grootste land van de EU. Wereldwijd staat Nederland op de achtste plek. De daling komt vooral doordat Philips, NXP en Airbus minder octrooien aanvroegen. Bij Airbus is dat een direct gevolg van de coronacrisis die de luchtvaartsector hard heeft getroffen. De bedrijven Signify en DSM vroegen meer patenten aan dan het jaar ervoor.

Koninklijke Philips blijft de meest actieve aanvrager met 1.419 octrooiaanvragen in 2020, hoewel dit een daling is van 8 procent ten opzichte van 2019. De oorzaak van de daling bij Philips is tweeledig. "Ten eerste is de strategie van Philips in de afgelopen vijf jaar veranderd, we zijn nu een bedrijf voor zorgoplossingen", vertelt de woordvoerder. "IT en software zijn steeds belangrijker geworden en om onze software te beschermen hoeven we niet altijd patenten aan te vragen. Daarom daalde het aantal patentaanvragen vorig jaar." De tweede reden is dat door de coronacrisis het aanvragen van patenten vertraging opliep doordat er vanuit huis gewerkt moest worden. "Een deel van de aanvragen is daardoor vooruit geschoven naar 2021", verklaart de woordvoerder.

Medische technologie

In 2020 zijn over het algemeen fors meer octrooiaanvragen gedaan op het gebied van gezondheidszorg door de pandemie. De sterkste groei was te zien op het gebied van farmaceutische producten, met een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 2019. Het gaat om vaccins en geneesmiddelen die het coronavirus moeten tegengaan, meldt het EOB.

Op het gebied van medische technologie werden iets meer octrooiaanvragen gedaan bij het EOB in 2020. Het gaat dan om onder meer diagnostiek, laboratoriumapparatuur, ademhalingsapparatuur, medische apparaten, hygiëneartikelen en ontsmettingsmiddelen. In de biotechnologie stegen de aanvragen eveneens, waaronder die voor analyses van belangrijke stoffen in coronatests. De grootste daling van de aanvragen vond plaats in het vervoer, vooral op het gebied van lucht- en ruimtevaart en een klein beetje in de auto-industrie.

Tot de topaanvragers in 2020 behoren China en Zuid-Korea. Het aantal octrooiaanvragen vanuit China steeg met bijna 10 procent en vanuit Zuid-Korea met ruim 9 procent. Samsung neemt de koppositie in, gevolgd door Huawei en LG. In totaal ontving het EOB iets minder octrooiaanvragen dan in 2019.