Ook uitbater luchthaven Frankfurt schrijft dieprode cijfers

FRANKFURT (ANP) - Luchthavenexploitant Fraport, uitbater van Frankfurt Airport, heeft crisisjaar 2020 afgesloten met dieprode cijfers. De onderneming had onder de streep een tekort van ruim 690 miljoen euro. Het was voor het eerst in twintig jaar dat Fraport een boekjaar met een verlies afsloot.

Het negatieve resultaat is volledig te wijten aan de coronacrisis. Daardoor kwam het luchtverkeer nagenoeg tot stilstand. In Frankfurt droogde de passagiersstroom vorig jaar met bijna driekwart op. Frankfurt verwerkte 18,8 miljoen reizigers. Andere luchthavens waar Fraport een belang in heeft ondergingen hetzelfde lot. Dat zijn 31 luchthavens in onder meer India, China, Zuid-Amerika de Verenigde Staten en Europa.

De jaaromzet van Fraport zakte met bijna 55 procent in tot 1,7 miljard euro. Om de kosten te drukken heeft Fraport onder meer ingegrepen in het personeelsbestand en in andere bedrijfskosten. Die werden bij elkaar met een derde teruggebracht. Voor de banenreductie zette Fraport wel eenmalig 299 miljoen euro opzij.

Verwachting

Eind dit jaar moeten bij de luchthavenexploitant 4000 banen zijn geschrapt, waarmee structureel 250 miljoen euro per jaar wordt bespaard. Vorig jaar werd al afscheid genomen van zo'n 2200 werknemers als onderdeel van die ingreep. Daarnaast hebben 1600 medewerkers ervoor gekozen via een regeling het bedrijf te verlaten.

Voor dit jaar rekent Frankfurt Airport op 20 tot 25 miljoen reizigers. Daarmee komt de omzet van de groep uit op 2 miljard euro. Verder verwacht het bedrijf ook dit jaar af te sluiten met een verlies. Evengoed zal het resultaat beter zijn dan dit jaar.

Het resultaat van Fraport is vergelijkbaar met dat van Schiphol. De Nederlandse luchthavenexploitant sloot 2020 af met een verlies van 563 miljoen euro wegens 71 procent minder reizigers. In totaal reisden bijna 21 miljoen reizigers van en naar Amsterdam.