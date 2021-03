Baggeraars voeren strijd tegen Chinese concurrentie op

Maken de Chinezen misbruik van politieke omstandigheden, welke het corona virus veroorzaken?

Volgens informatie van de China State Railway Groep heeft China in de eerste 2 maanden van dit jaar liefst 2.213 lange goederentreinen met omgerekend 209.000 containers (TEU) naar de E.U. gestuurd.

Dat betekent dat er twee maal zoveel goederen treinen vanuit China naar de E.U. reden dan in 2020.

In 2020 reden er iedere maand meer dan 1000 vrachttreinen tussen Chinese en E.U. steden.

Duidelijk is dat het Chinese Corona virus, hun alleen maar voorspoed heeft gebracht ten laste van de E.U. landen.

Daarbij heeft de E.U. industrie, overheid,maatschappelijke organisaties e.d. ook nog last van door de Chinese overheid aangestuurde cyber criminaliteit/spionage/crashes.

Door de E.U.lock-down politiek is er niet alleen een impasse ontstaan in innovatie, maar ook is de drukpers E.C.B. schuld fors opgelopen.

Ondertussen komt de vaccinatie strategie maar niet op gang, door een eindeloze bureaucratische strategie van de E.U. Commissie en de aangesloten landen.

Hierdoor raakt de E.U.maak-industrie achterop, vooral door onderbezetting, te weinig gerichte stimulering, technische deskundigheid en de Chinese concurrentie via hoge omzetten en daardoor lage ontwikkelingskosten per eenheid product.

Door het politieke gestuntel gaan veel E.U. subsidies via-via naar China en komt niet ten goede aan vooral de Zuid E.U. productie capaciteit/industrie en research.

Hierdoor zal de E.U. nog honderden miljarden €. nodig hebben om de vergrijzende bevolking van de Zuid E.U. landen te ondersteunen, terwijl moderne productie capaciteit/industrie niet van de grond komt.

Dat moet dan verder gefinancierd worden door de drukpers en ophoping van onbetaalbare schulden, welke nu al een relatief forse inflatie veroorzaakt.

Thans wreekt het zich dat er veel te weinig vaktechnische, deskundige, financieel economische politici op verkiezing lijsten gestaan hebben.

Ook hebben de wel aanwezige deskundigen, weinig invloed, zodat een slagvaardig en daadkrachtig beleid niet van de grond komt.

De E.U./Haagse politiek blijft veel te lang over de corona perikelen neuzelen. terwijl hele winkelstraten op een faillissement of sluiting afstevenen met de nodige werkelozen en armlastige voedselbank bevolking.

De vraag is, hebben de overgebleven winkeliers in de straat, nog wel een toekomst en waarom worden de internet bedrijven, zoals Amazon,Bolcom e.d. niet zwaarder belast?

Het wordt de hoogste tijd, dat de pakketdiensten een hogere (Kilometer) heffing, na een aantal standaard Km. gaan betalen, immers zij zitten hele dagen op de weg.

Deze pakket diensten/verzendhuizen gebruiken, veel dikwijls fiscaal goedkoop belaste energie, en geven de werknemers een karig loontje, terwijl zij woekerwinsten via belasting paradijzen wegsluizen.

Duidelijk is dat zij voornamelijk goedkope Chinese spullen afleveren, zodat de Chinese goederentreinen het toekomstig nog drukker krijgen.

NU door de vergrijzing, inflatie stijging en lage belasting inkomsten de partij-politieke overheid met steeds grotere begroting tekorten komt te zitten, is het E.C.B. drukpers einde nog niet in zicht.

De E.U.heeft ons niets anders dan hoge schulden, drukpersgeld en armoe gebracht, terwijl het continent een derde rang positie in de wereld inneemt en zijn burgers niet (militair) kan beschermen.