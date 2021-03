Baggeraars voeren strijd tegen Chinese concurrentie op

ROTTERDAM (ANP) - De Europese baggerindustrie, waarin Nederlandse bedrijven Van Oord en Boskalis belangrijke partijen zijn, voert de strijd op tegen de concurrentie uit China. Dat zegt ceo Pieter van Oord van het gelijknamige bagger- en offshoreconcern in het FD.

Die actie is volgens Van Oord nodig omdat Chinese baggeraars voor het eerst inschrijven op projecten in Europa terwijl Europese baggeraars geen toegang krijgen tot de Chinese markt. Ook beschuldigen de Europese baggeraars de Chinese concurrenten van prijsdumping.

Europese baggeraars verhogen de politieke druk op Brussel en Berlijn nu blijkt dat Chinese concurrenten willen meedoen aan aanbestedingen in Duitsland en Polen. Van Oord: "Dat zou niet mogelijk moeten zijn. Het is voor Europese baggeraars namelijk onmogelijk om in China opdrachten te krijgen."

Chinese staatsbedrijven worden volgens de Europese baggeraars zwaar gesubsidieerd. "Daardoor kunnen zij onder de kostprijs inschrijven. Het is een klassiek patroon dat we nu ook in de baggerindustrie zien. Het is bedoeld om de bestaande industrie weg te vagen," aldus Van Oord.