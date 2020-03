Core Labs schrapt outlook en verlaagt dividend

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) trekt zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor het eerste kwartaal in. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie doet dat vanwege de volatiele marktomstandigheden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de door Saudi-Arabië ontketende prijzenoorlog in de oliesector.

Core Labs rekende op een omzet van tussen de 159 miljoen dollar en 164 miljoen dollar. Het operationeel resultaat zou tussen de 25 miljoen dollar en 27 miljoen dollar liggen.

Om de moeilijke situatie het hoofd te bieden verlaagt Core Labs verder het dividend. Vanaf het tweede kwartaal komt dat op 0,01 dollar per aandeel te liggen. Die stap scheelt het bedrijf zo'n 43 miljoen dollar op jaarbasis. Daarnaast wil Core Labs snijden in de kosten. Alle niet-essentiële kosten moeten verdwijnen, maar ook de operationele kosten moeten omlaag. Met het geld dat daardoor vrijkomt wil de onderneming versneld zijn schulden aflossen.