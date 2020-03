Weer groot verlies Amerikaanse beurzen

Gepubliceerd op | Views: 3.588

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben maandag zware verliezen geleden na de stevige stijging tijdens de vorige handelsdag vrijdag. De brede S&P 500 sloot 11,6 procent lager op 2397,38 punten, de grootste daling in de geschiedenis van de beursgraadmeter. De leidende Dow-Jonesindex verloor 12,9 procent tot 20.188,52. Dat betekende een grotere percentuele daling dan tijdens de beurscrash in 1929. Alleen op Black Monday in 1987 deed de Dow het slechter. Techgraadmeter Nasdaq leverde 12,3 procent in tot 6904,59 punten.

Handelaren wachtten af met wat voor maatregelen de Amerikaanse overheid komt om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dammen. Ook verwerkten ze een nieuwe onverwachte renteverlaging van de Federal Reserve. Bij de opening van de handel daalden de koersen zo snel dat het noodmechanisme in werking trad en de handel een kwartier werd stilgelegd. Het is al de derde keer in korte tijd dat deze noodrem werd toegepast. Dat mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987.

De Fed verlaagde zondag het belangrijkste rentetarief met 1 procentpunt naar tussen de 0 en 0,25 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Fed de rente tussentijds verlaagt. Ook herstart de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn opkoopprogramma voor staatsobligaties en hypotheekschulden, met een waarde van in totaal 700 miljard dollar.

Bankaandelen

Bankaandelen zoals die van JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America verloren tot 19,6 procent. Oliefondsen als Chevron en ExxonMobil deelden met verliezen tot ruim 16 procent in de malaise onder druk van de sterk gedaalde olieprijzen. Brentolie (min 12,8 procent op 29,51 dollar per vat) kostte voor het eerst sinds 2016 minder dan 30 dollar per vat. Amerikaanse olie werd voor 28,92 dollar per vat verhandeld, hetgeen 9,9 procent minder was.

Apple verloor 13,2 procent. Het technologieconcern moet in Frankrijk een boete van 1,1 miljard euro betalen wegens machtsmisbruik.

Hotelketens

Casino- en hotelketens MGM Resorts International en Wynn Resorts maakten bekend diverse hotels in Las Vegas en Atlantic City te sluiten en werden 33,6 en 24,3 procent lager gezet. Bioscoopketens AMC (min 19,5 procent) en Cinemark (min 31 procent) daalden omdat in steeds meer gebieden in VS uitgaansgelegenheden worden gesloten.

De euro was 1,1177 dollar waard, tegen 1,1152 dollar bij het slot van de Europese beurzen.