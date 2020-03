Thuisbezorgd overspoeld door aanmeldingen nieuwe restaurants

Nee , ik ben niet getest. Maar kwam terug uit Oostenrijk en in mijn groep was iemand ( wonende in Zwitserland, waar ze nog wel testen) positief getest. En conclusie van de GGD was dat ik het ook besmet was ( na uitleg klachten), evenals nog 5.

Ik moet me kapot schamen..voor wat dan. Het is en blijft dus gewoon een griepvirus. De gemiddelde leeftijd in Nederland van mensen die er nu door overlijden is 79!!! Wake up. En dan moet iedereen thuis blijven, de hele maatschappij wordt ontwricht.

Draai het lekker om; als je wat ouder bent of een lage weerstand (door wat voor reden dan ook) blijf even thuis en skype, videotime met familie of vrienden.

Kan het het leven gewoon doorgaan. Dit gaat toch nergens meer over. Allemaal mensen in de shit omdat we de zwakkere proberen te beschermen. Omgekeerde wereld