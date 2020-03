Europese beurzen blijven diep in het rood

Overigens, men kan zich ook té vaak wassen (waar 'te' voor staat, is nóóit goed).

Als men zich te vaak wast of schrobt, dan ontstaan er gaatjes in de huid, waardoor je juist weer virussen toelaat.



Gewoon normáál doen:

Wat kunnen mensen doen om geen griep te krijgen?:

Gewoon algemene hygiëne toepassen (dus ook als er géén griep heerst):



handen wassen (met water en zeep) nadat U in algemene ruimtes bent geweest +

handen wassen (met water en zeep) nadat U op de toilet bent geweest +

handen wassen (met water en zeep) vóórdat U gaat eten +

als U gasten heeft gehad: even extra (niet overdreven doen) de toilet en deurklinken poetsen.

(poetsen kan met azijn of met afgekoelde thee, of met een algemeen (schoonmaakmiddel

(thee en azijn zijn licht ontsmettend en schuren niets stuk



En last but not least: leer kleine kinderen om hun vingers niet steeds in de mond te stoppen.



Krijgt U tóch de griep?:

Heb geduld: blijf drie tot vijf dagen thuis; volledig herstel kan één tot drie weken duren +

ontvang gedurende die drie weken vooral geen zieke ouderen.



Overigens @ Sander1234: U heeft met élke door U geschreven zin voor de volle 100% gelijk, op voorwaarde van normale hygiëne.