BAM haalt order binnen voor kantoorpand in Leeds

LONDEN (AFN) - De Britse tak van BAM kondigt maandag aan dat het bedrijf een order heeft gekregen voor de bouw van een groot kantorengebouw in het centrum van Leeds. Het gaat om de eerste fase van het project, waarmee in totaal 350 miljoen Britse pond (384,6 miljoen euro) is gemoeid. Hoeveel de eerste fase BAM oplevert, is niet duidelijk.

Het gebouw met ongeveer 3500 vierkante meter oppervlakte moet onder meer kantoren en winkels gaan huisvesten. De bouwactiviteiten beginnen vooralsnog op 30 maart. De oplevering van de eerste fase is voor de lente of de zomer van volgend jaar gepland. Opdrachtgever CEG is al bezig met plannen voor de tweede fase.