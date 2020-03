'Italië wil controle bij Alitalia overnemen'

Sorry hoor, maar dit is opportunisme van de italiaanse regering.



Steun geven ja, maar nationaliseren nee. Ik mag hopen dat de EU voorkomt dat dit gebeurd. De EU en ECB zeggen ook duidelijk dat leningen verstrekt moeten worden. En Italie dient dit te doen mijn inziens! Niet gaan nationaliseren.



Maar de italiaanse regering wil dit al lang en nu gebruiken ze het coronavirus als excuus om te voorkomen dat het deel wordt van Lufthansa of Air France. Consolidatie is belangrijk in de luchtvaart en Alitalia was al failliet. Italie probeert nu te voorkomen dat deze consolidatie gebeurd en is bang dat de fransen of duitsers teveel invloed gaan hebben binnen Alitalia.