S&P: banken Europa kunnen coronacrisis voorlopig doorstaan

LONDEN (AFN) - Europese banken kunnen de schadelijke gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus voorlopig doorstaan omdat zij sterke financiële buffers hebben. Dat schrijft kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P). Wel zorgt het virus voor extra tegenwind voor de financiële sector in Europa die al te kampen heeft met de lage rentes en de afzwakkende economie.

Volgens S&P zijn de balansen van Europese banken zelden zo sterk geweest als nu, terwijl de kwaliteit van bezittingen prima of aan de beterende hand is. Door het coronavirus zal de kwaliteit van die bezittingen wel op de proef gesteld worden en kunnen inkomsten onder druk komen te staan. Maar op korte termijn denkt S&P niet dat veel banken in financiële problemen zullen komen door de coronacrisis.

De kredietbeoordelaar erkent wel dat de onzekerheid over het virus groot blijft, net als over de maatregelen van autoriteiten tegen de uitbraak en de algemene impact op de economie. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft al aangekondigd banken financieel te hulp te schieten om zo de crisis te weerstaan.