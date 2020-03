Handel Wall Street weer stilgelegd

Gepubliceerd op | Views: 4.618

NEW YORK (AFN) - De handel op de aandelenbeurzen in New York is maandag stilgelegd na grote verliezen in korte tijd. De zorgen over het nieuwe coronavirus blijven de wereldwijde markten beheersen. Een nieuwe onverwachte renteverlaging door de Federal Reserve kon vooralsnog het tij op Wall Street niet keren.

Kort na opening zakte de brede S&P 500 dik 8 procent, waardoor de handel automatisch voor een kwartier stil werd gelegd. Het is al de derde keer in korte tijd dat Wall Street zo hard onderuitgaat dat het noodmechanisme ingeschakeld wordt. Dat mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987. Als de S&P 13 procent daalt, volgt opnieuw een kwartier pauze. Bij een daling van 20 procent wordt de handel voor de dag opgeschort.

De leidende Dow-Jonesindex verloor tot de ingreep 9,7 procent en techgraadmeter Nasdaq stond 6,1 procent in het rood.

De Fed verlaagde zondag het belangrijkste rentetarief met 1 procentpunt naar tussen de 0 en 0,25 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Fed de rente tussentijds verlaagt. Ook herstart de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn opkoopprogramma voor obligaties, met een waarde van in totaal 700 miljard dollar. De nieuwe rentestap lijkt de zorgen bij beleggers over de schadelijke gevolgen van het virus voor de economie niet weg te kunnen nemen.

Bankaandelen

Ook bankaandelen zoals die van JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America gingen hard onderuit. Oliefondsen als Chevron en ExxonMobil deelden in de malaise onder druk van de sterk gedaalde olieprijzen. Brentolie (min 12 procent) kostte voor het eerst sinds 2016 minder dan 30 dollar per vat. Amerikaanse olie werd voor 28,72 dollar per vat verhandeld, hetgeen 11 procent minder was.

Apple verloor 12,5 procent, tot het moment dat de handel stil werd gelegd. Het technologieconcern moet in Frankrijk een boete van 1,1 miljard euro betalen. Apple heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van zijn machtspositie, oordeelde de Franse marktwaakhond.