'Wall Street keldert door zorgen coronavirus'

Wie kan mij helpen.....

Waarom daalt die Bitcoin zo hard, zijn die Bitcoins dan toch in handen van de regeringen en Banken en moeten ze nu tegen elke prijs alles verkopen?



Ik weet dat banken nu papier goud en zilver moeten verkopen dat is alleen maar goed.... uitroken dat stelletje criminelen.

Ik heb me er wel eens in verdiept maar kreeg het niet boven water.Ik heb toen een paar dingen gedaan en ben ermee gestopt, te veel cowboys in die markt