'Wall Street keldert door zorgen coronavirus'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersen maandag af op een dieprode opening. Daarmee zouden de buitengewoon sterke koerswinsten van vrijdag weer deels in rook opgaan. Een nieuwe onverwachte renteverlaging door de Federal Reserve lijkt het tij op Wall Street niet te kunnen keren. De zorgen over het nieuwe coronavirus blijven de wereldwijde markten beheersen.

Op vrijdag waren plussen tot meer dan 9 procent te zien in New York. Dat waren de grootste stijgingen sinds de financiële crisis van 2008. President Donald Trump riep vrijdag de noodtoestand uit voor de Verenigde Staten om geld vrij te maken voor de strijd tegen het virus.

De Fed verlaagde zondag het belangrijkste rentetarief met 1 procentpunt naar tussen de 0 en 0,25 procent. Het is al de tweede keer deze maand dat de Fed de rente tussentijds verlaagt. Ook herstart de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn opkoopprogramma voor obligaties, met een waarde van in totaal 700 miljard dollar. De nieuwe rentestap lijkt de zorgen bij beleggers over de schadelijke gevolgen van het virus voor de economie niet weg te kunnen nemen.

New York

De financiële sector in New York met namen als JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America lijkt met zware verliezen te gaan beginnen, na de stevige winsten op vrijdag. Maar ook oliefondsen als Chevron en ExxonMobil kunnen zich opmaken voor een slechte beursdag, onder druk van de sterk gedaalde olieprijzen.

Apple kan ook op aandacht rekenen. Het technologieconcern moet in Frankrijk een boete van 1,1 miljard euro betalen. Apple heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van zijn machtspositie, oordeelde de Franse marktwaakhond.

Lockheed Martin

Verder maakte Lockheed Martin bekend dat topvrouw Marillyn Hewson op 15 juni aftreedt, na zes jaar aan het roer te hebben gestaan bij het defensieconcern. Zij wordt opgevolgd door James Taiclet.

Op macro-economisch gebied kwam een cijfer over de industriële bedrijvigheid rond de stad Philadelphia. De Philly Fed-index laat voor deze maand een zeer scherpe daling zien, naar het laagste niveau sinds 2009. Het is een van de eerste cijfers die het schadelijke effect van het coraonavirus voor de Amerikaanse economie aantoont.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 9,4 procent hoger op 23.185,62 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 9,3 procent tot 2710,95 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 9,3 procent tot 7874,23 punten.