Drempel meldingsplicht shortselling omlaag

Milkakoe schreef op 16 maart 2020 13:11:

Shorters nu vrij spel. Maar goed, ik denk niet dat er naast de shortpartijen niet veel partijen zijn die nog verkopen, want de aanbiedingen liggen voor het grijpen. 15 % dividend op ing, unibail etc. En sommige bedrijven zijn in waarde gehalveerd terwijl corona nauwelijks van invloed is. Maw. Shorters hebben het nog heel even voor het zeggen, maar daarna is het afgelopen. Vind overigens dat shortpartijen teveel macht hebben en kunnen met een paar miljard vermogen het koersverloop van een aandeel bepalen. Dat is dus geen marktwerking meer, maar macht. Daar moet dus tegenop getreden worden. Nu dus verbieden die partijen geeft een geweldig signaal