Drempel meldingsplicht shortselling omlaag

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurstoezichthouders verlagen de drempel van de meldingsplicht van een zogeheten short sell-positie, waarbij beleggers speculeren op een koersdaling van een aandeel. Dat hebben ze gezamenlijk, in ESMA-verband, besloten in het licht van de grote corona-onrust op de financiële markten.

Normaal geldt in Europa de regeling dat posities van meer dan 0,2 procent bij de nationale beurstoezichthouders dienen te worden gemeld. Dit wordt verlaagd naar 0,1 procent. De maatregel gaat per direct in voor de duur van drie maanden en kan indien nodig verlengd worden.

Vanwege de vrees voor het nieuwe coronavirus gaan de beurzen de laatste tijd hard onderuit. Speculeren op verdere koersdalingen kan zeker nu voor nog meer onzekerheid zorgen. Beleggers die short gaan, verkopen aandelen die ze van de eigenaar hebben geleend. Ze hopen dan op koersverlies om de aandelen goedkoop terug te kopen en de winst op te strijken.

Verboden

In het Verenigd Koninkrijk is de mogelijkheid van shortselling voor het weekend al per direct verboden. In diverse andere landen zijn ook al verboden opgelegd. In Nederland is een dergelijk verbod vooralsnog niet aan de orde. De laatste keer dat in Nederland een verbod gold op shortselling was tijdens de financiële crisis in 2008.

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) laat weten de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen momenteel op de voet te volgen. De financiële waakhond heeft een directe lijn met beursuitbater Euronext en andere handelsplatformen, met toezichthouders in binnen- en buitenland en staat in direct contact met handels- en marktpartijen.