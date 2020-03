'Aegon beter bestand tegen turbulentie'

Gepubliceerd op | Views: 1.404 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Aegon is volgens analisten van ING beter bestand geworden tegen turbulentie op de financiële markten. Dat maken de marktvorsers op uit een roadshow met topman Alex Wynaendts van afgelopen vrijdag. Dat is dus nadat het aandeel vanwege de wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus al flink was gekelderd.

Aegon kwam op die bijeenkomst met verschillende boodschappen, die naar de mening van de ING-analisten geruststellend zijn te midden van de coronacrisis. Daardoor denken de kenners dat de solvabiliteitsratio (Solvency II) dit jaar in de bovenste helft van de bandbreedte 150 tot 200 procent uitkomt, van 201 procent eind 2019. Ook zullen er waarschijnlijk geen problemen met de kasstroom optreden, zelfs niet bij lagere rentetarieven.

Het advies voor het aandeel blijft staan op buy, met een koersdoel van 5 euro. Het aandeel Aegon noteerde maandag omstreeks 10.50 uur 11,1 procent in de min op 1,62 euro. Daarmee was het fonds een van de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index.