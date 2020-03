Berlijn: impact corona op economie voelbaar tot in derde kwartaal

"‘Trump probeert coronavaccin te kapen van Duits biotechbedrijf’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar verluidt 1 miljard dollar geboden aan het Duitse biotechbedrijf Curevac om de rechten op een mogelijk vaccin tegen het coronavirus te verwerven. De Amerikanen zouden het medicijn exclusief voor de Amerikaanse markt willen houden, zo schrijft Welt am Sonntag. De Duitse regering probeert dit op allerlei manieren te voorkomen: door eveneens geld te bieden of door overname van het bedrijf of wegkapen van wetenschappers te verbieden. Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid heeft Curevac verzekerd dat een eventueel vaccin voor de hele wereld beschikbaar wordt gesteld, en niet exclusief voor één land. Curevac en diverse andere farmaceutische en biotechbedrijven bezochten op 2 maart het Witte Huis om hun plannen over vaccins te bespreken. (FD, p. 9, Tel., p. 14)"



Alléén voor Amerika.