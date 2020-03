Duitse BAM-dochter krijgt brugopdracht gegund

Gepubliceerd op | Views: 718 | Onderwerpen: Duitsland

SCHWERIN (AFN) - De Duitse BAM-dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau gaat in Duitsland aan de slag met de bouw van het noordwestelijke bruggedeelte van de Autobahn 20. De onderneming kreeg het contract met een waarde van 43 miljoen euro gegund van het staatsbureau voor wegenbouw en verkeer.

Het in Hamburg gevestigde bedrijf begint in het tweede kwartaal van dit jaar met de bouw en opbouw van het terrein. De oplevering staat gepland voor eind 2021. De bouw van het noordoostelijke deel van de brug, die richting de Trebeltal-brug loopt, verloopt volgens het bedrijf volgens plan. De werkzaamheden daar moeten in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond.