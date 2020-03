Gepubliceerd op | Views: 1.781

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders staat een goed 2020 wachten, geholpen door de grote onrust op de aandelenbeurzen door het nieuwe coronavirus. Dat schrijft KBC Securities.

Flow Traders profiteert van grote volatiliteit op de financiële markten. Door de coronacrisis liggen de handelsvolumes de afgelopen tijd erg hoog. KBC verhoogt zijn ramingen voor de resultaten van Flow Traders in het eerste kwartaal aanzienlijk, met een meer gelimiteerde nasleep later dit jaar. De Belgische bank verwacht dat 2020 een bovengemiddeld jaar zal worden voor Flow Traders. Het koersdoel gaat van 28,50 naar 29 euro. Het buy-advies wordt bevestigd.

ING wijst eveneens op de hoge handelsvolumes, met name tegen het einde van februari. Deze volatiliteit zette door in maart. ING denkt dat maart een nieuwe recordmaand kan worden qua handelsactiviteit. Het advies voor Flow Traders staat op buy, met een koersdoel van 30 euro.

Het aandeel Flow Traders noteerde maandag omstreeks 09.35 uur een plus van 3,8 procent op 23,10 euro. Daarmee was het de enige stijger in de MidKap.