AEX zakt onder 400 punten na zware virusmaatregelen

De dramatisch lage olieprijs samen met de dramatisch lage rentes zijn altijd de tekenen van recessie. Ieder normaal mens heeft aan zien komen dat je niet ongestraft maar door kunt blijven gaan met een economie die gebaseerd is op torenhoge schulden. Het coronavirus, al dan niet bewust gecreërd, heeft laten zien dat het vertrouwen in ALLE banken compleet weg is. Het FIAT geld systeem is totaal naar de klote en de reset zal gaan beginnen. We gaan vermoedelijk eerst naar een periode van stagflatie omdat er een groot tekort aan producten zal ontstaan wat later over zal gaan in hyperinflatie. Regeringen zullen proberen hun schuldenberg te verkleinen via hyperinflatie.

Het coronavirus zal gebruikt worden als schuldige van de crisis maar dat is onzin. Na de crisis van 2008 hebben politici wereldwijd, onder druk van de banken, nóóit iets ondernomen om de bankensector aan te pakken. De laatste 10 jaar hebben we dan ook wereldwijd veel meer schulden gemaakt dan de 100 voorgaande jaren. Dit is dus een onhoudbare situatie, dat weten beleggers ook en daarom is er nu ook geen vertrouwen meer in Centrale banken.



Straks zegt de regering we hebben dit niet aan zien komen.... Ik zou zeggen zet wat vaker een Alu hoedje op want die zagen het al jaren aankomen.