Fusiegesprekken Stern en Hedin op de lange baan

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern en zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive hebben hun gesprekken over een fusie vanwege het nieuwe coronavirus op de lange baan geschoven. Dat maakte Stern bekend. De bedrijven willen zich met de huidige crisis vooral op de eigen bedrijfsvoering storten.

Stern en Hedin kondigden eerder dit jaar aan te praten over een fusie. De twee bedrijven denken elkaar goed aan te kunnen vullen, zowel qua landen waar ze opereren als automerken die ze verkopen.

Het al in een vergevorderd stadium verkerende fusieproces wordt opgeschort totdat de invloed van de coronacrisis is uitgewerkt, meldden de ondernemingen. Stern had al eerder besloten alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de balans en liquiditeitspositie te beschermen. Zo geldt een investeringsstop en verlaging van de voorraden en worden andere kostenbesparingen gerealiseerd.