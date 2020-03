Gepubliceerd op | Views: 2.010 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - De luchtvaartsector wordt ongekend hard geraakt door de problemen rond het nieuwe coronavirus. Vliegtuigen blijven aan de grond doordat er bijna geen kaartje meer wordt verkocht. Ook de opgelegde reisrestricties doen de sector geen goed.

De Britse prijsvechter easyJet verwacht dat het merendeel van de vliegtuigen op korte termijn aan de grond zal blijven. EasyJet zal waar mogelijk gedurende korte tijd reddingsvluchten blijven uitvoeren om klanten terug te halen. Om de impact van het virus te verminderen, neemt easyJet de nodige maatregelen om de kosten te drukken. Waar mogelijk worden uitgaven van het bedrijf beperkt. Door toestellen aan de grond te houden wordt ook bespaard.

Het bedrijf noemt de toekomst van de Europese luchtvaart "precair". Er is volgens easyJet geen garantie dat Europese luchtvaartmaatschappijen een langdurige reisstop en het risico van een langzaam herstel kunnen overleven. "De Europese luchtvaart staat voor een onzekere toekomst en het is duidelijk dat gecoördineerde overheidssteun nodig is om ervoor te zorgen dat de industrie overleeft en kan blijven opereren als de crisis voorbij is", zegt topman John Lundgren.

Ryanair

Bij branchegenoot Ryanair houden ze er rekening mee dat op een gegeven moment alle vliegtuigen aan de grond blijven. De Ierse prijsvechter schrapt zeker 80 procent van de vluchten in april en mei. Het bedrijf neemt net als easyJet de nodige maatregelen om de kosten te drukken. Volgens topman Michael O'Leary is Ryanair een "veerkrachtige" maatschappij met een sterke balans en goede liquiditeit.

IAG, het bedrijf achter onder meer British Airways en Iberia, schrapte ook al 75 procent van zijn vluchten de komende maanden. IAG-topman Willie Walsh stelde zijn geplande pensioen vanwege de problemen voor enkele maanden uit. Hij zou in mei eigenlijk het stokje overdragen aan Luis Gallego, de huidige topman van Iberia.

Bekend was al dat ook Air France-KLM tot wel 90 procent van de vluchten schrapt. Toestellen als de Boeing 747 van KLM en de Airbus A380 superjumbo's van Air France worden sneller dan aanvankelijk gepland aan de grond gehouden.