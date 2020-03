Gepubliceerd op | Views: 942 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - De Britse prijsvechter easyJet verwacht dat het merendeel van de vliegtuigen op korte termijn aan de grond zal blijven. Door het nieuwe coronavirus is de vraag naar tickets fors minder. Daarbovenop komen ook de nodige reisrestricties van verschillende landen, die het vliegen onmogelijk maken. EasyJet zal waar mogelijk voor korte tijd reddingsvluchten blijven uitvoeren om klanten terug te halen.

Om de impact van het virus te verminderen, neemt easyJet de nodige maatregelen om de kosten te drukken. Ook niet-kritieke uitgaven van het bedrijf worden beperkt. Door toestellen aan de grond te houden worden aanzienlijke variabele kosten vermeden. "Bij easyJet doen we alles wat we kunnen om de uitdagingen van het coronavirus het hoofd te bieden, zodat we de voordelen die de luchtvaart mensen, de economie en het bedrijfsleven biedt, kunnen blijven bieden", aldus topman John Lundgren.

Het bedrijf noemt de toekomst van de Europese luchtvaart "precair". Er is volgens easyJet geen garantie dat Europese luchtvaartmaatschappijen een langdurige reisstop en het risico van een langzaam herstel kunnen overleven. "De Europese luchtvaart staat voor een onzekere toekomst en het is duidelijk dat gecoördineerde overheidssteun nodig is om ervoor te zorgen dat de industrie overleeft en kan blijven opereren als de crisis voorbij is", zegt Lundgren.