'Beurzen worstelen met maatregelen coronavirus'

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen maken zich maandag wederom op voor een onrustige handelsweek en lijken lager te openen. Steeds meer Europese landen sluiten hun grenzen en nemen drastische maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus binnen de eigen landsgrenzen te vertragen. Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Estland en Litouwen zijn vrijwel helemaal op slot omdat Europa nu als het epicentrum van de pandemie wordt beschouwd.

Duitsland, de grootste economie van Europa, sluit grotendeels zijn grenzen met Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken vanwege het virus. Het goederenverkeer tussen Duitsland en de buurlanden gaat wel door. In Nederland gaan alle scholen, horeca en sportclubs dicht. De beursgenoteerde sportschooluitbater Basic-Fit maakte bekend al zijn fitnessclubs in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje tijdelijk te sluiten.

Centrale banken nemen wereldwijd maatregelen om de economie te ondersteunen. De Amerikaanse Federal Reserve kwam zondag opnieuw met een verrassende renteverlaging. Het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten gaat met 1 procentpunt omlaag en ligt nu tussen de 0 en 0,25 procent. Ook herstart de Fed zijn opkoopprogramma voor obligaties. De centrale bank in Nieuw-Zeeland verlaagde ook de rente en de Bank of Japan verruimde het monetaire beleid na een noodvergadering. De Australische centrale bank beloofde meer geld in het financiële systeem te pompen.

China

In China, waar het aantal besmettingsgevallen verder afvlakt, zijn de industrie en detailhandel in de eerste twee maanden van dit jaar keihard geraakt door de virusuitbraak en de verstoring van het openbare leven in het land. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de productie in de omvangrijke industrie in januari en februari met 13,5 procent is gekrompen. Dat is de zwaarste krimp in bijna dertig jaar. De winkelverkopen in China kelderden met ruim 20 procent in de afgelopen periode.

Afgelopen week was een zware periode voor de beurzen. De AEX-index in Amsterdam zakte over de gehele week gemeten 18,5 procent. De Italiaanse beurs verloor afgelopen week bijna een kwart aan waarde. Op Wall Street leden de graadmeters weekverliezen van tussen de 8 en ruim 10 procent, ondanks een koersspurt op vrijdag. De aandelenbeurzen in New York sloten vrijdag ruim 9 procent hoger nadat president Donald Trump de noodtoestand had uitgeroepen om geld vrij te maken voor de strijd tegen het coronavirus.

Luchtvaartsector

Bedrijven zuchten wereldwijd onder de maatregelen om het virus in te dammen. Vooral de luchtvaartsector wordt zwaar geraakt. KLM kondigde aan het aantal banen met 1500 tot 2000 te verminderen en werktijdverkorting aan te vragen voor al haar personeel in het tweede kwartaal. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS gaat tijdelijk tot 10.000 werknemers, oftewel 90 procent van het personeelsbestand, ontslaan.

De euro noteerde op 1,1133 dollar tegen 1,1068 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 30,62 dollar. Brentolie werd 5,1 procent goedkoper op 32,12 dollar per vat.