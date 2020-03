Veel winkelcentra Unibail dicht om coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 481

PARIJS (AFN) - Veel winkelcentra van vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zijn gesloten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, In de winkelcentra van URW die wel open zijn, komen minder bezoekers. Dat schrijft het in Amsterdam genoteerde bedrijf in een update over de stand van zaken rond het virus.

Volgens URW zijn winkelcentra in Frankrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije gesloten, met uitzondering van levensmiddelenzaken en drogisterijen. Overheden hebben daar maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waaronder winkelsluitingen. In Denemarken zijn er verkorte openingstijden. In andere landen zijn centra nog open, met minder bezoekers. Er wordt verwacht dat meer overheden met maatregelen gaan komen om de uitbraak in te dammen.

URW neemt verschillende stappen om de situatie het hoofd te bieden, door in de kosten te snijden en gebruik te maken van steunmogelijkheden van autoriteiten aan bedrijven tegen de uitbraak. De onderneming had eerder al gemeld sommige huurders in Italië uitstel van huurbetalingen te geven. Het is volgens URW nog te vroeg om in te schatten wat de impact van de coronacrisis op de resultaten zal worden.