Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro

Is het niet zo dat men voor een overname eerst een gedegen boekenonderzoek moet doen? Blijkbaar hebben Coop en Jumbo daarin gefaald. Afijn alleen juridische strijd zal al wat centjes gaan kosten, die advocaten letten niet op de kleintjes.

Een boekenonderzoek vindt plaats op basis van de grote lijnen, niet factuur voor factuur doornemend.Bijvoorbeeld: als artikel x jaarlijks vier keer met een prijsverhoging te maken krijgt, dan zie je dat detail niet in de boeken terug, maar wel als onderdeel van een mooie brutwowinstmarge.Kortom, er zijn voor bedrijven een aantal manieren om een brutowinstmarge te optimaliseren en het is nu de vraag hoe het eindcijfer dat Jumbo/Coop onder ogen hebben gekregen tot stand is gekomen.Met ander woorden: Sligro en Jumbo hanteren een van elkaar verschillend verdienmodel en Jumbo is meer dan nieuwsgierig naar het verdienmodel van Sligro.Ik vraag me alleen af of de rechter meegaat in het gedetailleerd uitpluizen van een strategisch in- en verkoopmodel. Lijkt mij namelijk van niet, omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft.Sligro levert sinds de verkoop van Emté natuurlijk wel aan La Placa, dat onderdeel van Jumbo is. Mogelijk dat Jumbo daar zaken tegenkomt die bijdragen aan hun huidige juridische inzet.Voorlopig is het gissen, maar Jumbo/Coop heeft m.i. maar één doel: Jumbo wil Sligro overnemen, zodat ze in Veghel strategisch op een kleine, reeds volgebouwde oppervlakte kunnen uitbreiden (om zo symbolisch de grens van 10 miljard te passeren). Sligro is immers eigenaar van ontzettend veel interessante vierkante DC-meters.