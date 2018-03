Autobedrijf Stern blijft vestigingen sluiten

Gepubliceerd op | Views: 705

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern gaat het aantal dealervestigingen komende jaren verder terugbrengen. Dat heeft topman Henk van der Kwast gezegd in het programma De Nationale Autoshow op BNR Nieuwsradio.

,,We blijven vestigingen die niet strikt nodig zijn sluiten. Al het geld dat we daarmee verdienen, dat investeren we in leasing en andere services'', zei hij. Stern heeft nu nog 77 dealervestigingen in Nederland. ,,Het plan is om tot eind 2019 nog zeker tien vestigingen dicht te doen.'' Dat is volgens de bestuurder onderdeel van de al eerder aangekondigde strategie van het bedrijf.

De grootste dealerholding van Nederland heeft al een tijdje veel last van de sterke opkomst van private lease en van felle concurrentie op de markt voor tweedehands auto's. Stern is daarom al enige tijd bezig de bakens te verzetten om minder afhankelijk te worden van autoverkopen. Groei wordt gezocht in de leasedivisie en in schadeherstel en de levering van onderdelen.