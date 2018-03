'Beursplannen Varo Energy komen snel'

Gepubliceerd op | Views: 436

AMSTERDAM (AFN) - De beursplannen van de Zwitserse brandstoffenhandelaar Varo Energy komen naar verluidt volgende week naar buiten. Volgens persbureau Bloomberg werken eigenaren als Carlyle en Vitol al enige tijd aan een beursgang van het bedrijf, dat waarschijnlijk een notering krijgt in Amsterdam.

Ingewijden stellen dat Varo met de beursgang gewaardeerd zal worden op zo'n 2 miljard euro. Varo verzorgt raffinage, opslag en distributie van olieproducten in Duitsland en Zwitserland. In 2015 ging Varo samen met het Nederlandse Argos, dat actief is in de opslag, distributie en verkoop van brandstoffen in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Argos is bij consumenten vooral bekend van de tankstations.

Tot de aandeelhouders van Varo behoort ook het Nederlandse Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels. Vorig jaar jaar bracht Reggeborgh bouwbedrijf VolkerWessels naar de beurs in Amsterdam.