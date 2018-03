Europese beurzen met plussen weekend in

Gepubliceerd op | Views: 719 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag met bescheiden winsten de handel uitgegaan. Beleggers wisten hun zorgen over de politieke onrust in het Amerikaanse Witte Huis wat van zich af te schudden na enkele gunstige macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,7 procent hoger op 536,92 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 808,98 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de graadmeters tot 0,4 procent omhoog. Volgens nieuwe cijfers gaat het momenteel beter met het consumentenvertrouwen en de industriële productie in de VS dan economen in doorsnee hadden voorzien.

Op het Damrak toonde Altice een opvallende koersbeweging. Het AEX-fonds ging in de ochtendhandel nog flink omhoog, maar het kabel- en telecomconcern zakte later in de min. Uiteindelijk herstelde het aandeel weer met plus van 2,7 procent. Altice zette afgelopen jaar een iets lagere omzet in de boeken. Maar de onderneming, die recent zwaar onder druk stond door de hoge schuldenlast, wist in het vierde kwartaal wel de winstgevendheid te verbeteren.

Philips

Zorgtechnologiebedrijf Philips, dat 3,5 procent won, was evenwel de grootste stijger bij de hoofdfondsen. AkzoNobel hoorde juist bij de grotere verliezers, met een min van 1,2 procent. Het Duitse chemieconcern Lanxess zou zich hebben teruggetrokken uit een consortium dat een poging zou willen doen om de speciaalchemietak van Akzo in te lijven.

Bij de kleinere fondsen daalde Takeaway.com bijna 4 procent. Investeerder Prime Ventures deed met korting een belang van 5,6 procent in de maaltijdbezorger van de hand. Wetenschappelijk uitgever Brill steeg verder een kleine 8 procent na bekendmaking van jaarcijfers en de aankondiging van een extra dividend.

NEX Group

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor NEX Group. Het Britse fintechbedrijf werd in Londen bijna een derde meer waard, omdat het Amerikaanse CME Group NEX wil kopen. Siemens (plus 1 procent) bracht gezondheidstechnologietak Healthineers vrijdag naar de beurs in Frankfurt. Het nieuwe aandeel steeg 8 procent boven de introductieprijs van 28 euro.

De euro was 1,2289 dollar waard, tegen 1,2300 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 62,36 dollar en Brentolie werd 1,5 procent duurder op 66,11 dollar per vat.