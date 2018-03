'Wall Street opent met kleine uitslagen'

Gepubliceerd op | Views: 772

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York openen naar verwachting dichtbij huis. Op Wall Street zijn de zorgen over de politieke onrust in het Witte Huis weer aan het toenemen, door geruchten dat president Donald Trump zijn nationale veiligheidsadviseur zou willen ontslaan. Eerder deze week werd minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson al de laan uit gestuurd.

Volgens The Washington Post zijn de dagen van nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster geteld. Het Witte Huis heeft alleen nog geen besluit genomen over wie hem moet vervangen. Daarnaast heeft speciaal aanklager Robert Mueller naar verluidt documenten opgevraagd die verband houden met de Russische zakelijke belangen van president Trump. Daarmee zou Trump voor het eerst echt betrokken raken bij het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen.

Beleggers verwerken ook overnamenieuws. Voormalig Qualcomm-topman Paul Jacobs zou bezig zijn investeerders te ronselen die hem willen helpen de chipfabrikant van de beurs te halen. Qualcomm vocht de afgelopen tijd tegen een vijandige overname door branchegenoot Broadcom, die bereid was 117 miljard dollar op tafel te leggen.

Tiffany

Broadcom moest die strijd eerder deze week opgeven omdat president Trump de deal niet zag zitten. Het in Singapore gevestigde technologiebedrijf is nu met kwartaalcijfers gekomen.

Ook Tiffany gaf een kijkje in de boeken. De Amerikaanse juweliersketen lijkt evenwel niet aan de verwachtingen van beleggers te hebben voldaan en staat in de voorbeurshandel op verlies. Daarnaast heeft softwarebedrijf Adobe nog resultaten gepubliceerd.

Nike

Johnson & Johnson en Nike staan eveneens in de belangstelling. Farmaceut Johnson & Johnson heeft een bod van 2,1 miljard dollar gekregen van Platinum Equity voor het onderdeel LifeScan. Bij sportkledinggigant Nike is onder meer president Trevor Edwards opgestapt. Verder komen er nog macro-economische cijfers over onder meer het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

Donderdag gingen de beurzen op Wall Street gemengd de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 24.873,66 punten. De brede S&P 500 daarentegen daalde 0,1 procent tot 2747,33 punten. Ook de technologiegraadmeter Nasdaq gaf licht terrein prijs, met een daling van 0,2 procent tot 7481,74 punten.