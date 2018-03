Recordtoename investeringen in aandelen

In februari liepen de Amerikaanse beurzen nog een deukje op, maar mede door een sterk banenrapport vorige week zijn het vertrouwen in de Amerikaanse economie en aandelenmarkt weer terug, stellen bankiers.



Hmmjaa... zou ik ook zeggen als ik bankier was.



Ze hebben de klanten al 'in huis' en kunnen dat risico gericht aan hen overdragen (desnoods met een beetje hypotheek'chantage').



Opproppen met aandelen, hedgen met hefbomen, aandelen rustig wegzetten en ... 'Oh!... Kijk! Dé zondebok.' Daarna: 'Jammer voor u. Kom maar terug met die aandelen en dit klant-voor-life/slavencontract even hier tekenen.' Een bankier kan de was doen.