Recordtoename investeringen in aandelen

LONDEN (AFN) - Beleggers van over de hele wereld hebben afgelopen week 43 miljard dollar in aandelen en fondsen gestoken. Daarmee is een record gebroken van de week na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten.

Netto kwam er 34,9 miljard dollar aan geïnvesteerd vermogen in Amerikaanse aandelen bij. Die toename was voldoende om ook over een heel jaar de investeringen in de VS te doen toenemen, blijkt uit door investeringsbank Jefferies verzamelde data.

Binnen de Amerikaanse aandelen vloeide er 8,6 miljard dollar naar de technologiesector en 4,9 miljard naar de consumentensector, voor beide een record. Financiële bedrijven haalden 6,8 miljard dollar op.

In februari liepen de Amerikaanse beurzen nog een deukje op, maar mede door een sterk banenrapport vorige week zijn het vertrouwen in de Amerikaanse economie en aandelenmarkt weer terug, stellen bankiers.

Buiten de VS werd een kleine 800 miljoen dollar in Europese aandelen geïnvesteerd. In Azië kwam er 5,6 miljard dollar aan geïnvesteerd vermogen bij.