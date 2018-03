Juweliersketen Tiffany poetst resultaten op

Gepubliceerd op | Views: 494

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse juweliersketen Tiffany heeft in het afgelopen kwartaal, waarin de belangrijke kerstperiode viel, geprofiteerd van aantrekkende verkopen in met name zijn thuismarkt. Afgezien van eenmalige lasten als gevolg van nieuwe belastingregels in de Verenigde Staten, ging ook de winst omhoog.

Tiffany kwam in het vierde kwartaal uit op een omzet van 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro), 9 procent meer dan een jaar eerder. De omzetgroei van winkels die langer dan een jaar open zijn, een belangrijke graadmeter in de detailhandel, bedroeg 3 procent. Vooral in Amerika en Azië gingen de verkopen omhoog, de Europese markt bleef lastig voor Tiffany.

Netto hield het bedrijf 62 miljoen dollar over, bijna twee derde meer dan in de laatste maanden van 2016. Maar zonder eenmalige posten waaronder de genoemde belastingtegenvaller zou de winst met 15 procent zijn toegenomen tot 208 miljoen dollar.