Beurzen kruipen richting het weekeinde

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen kropen vrijdag aan het einde van de ochtend zonder grote bewegingen richting het weekeinde. Beleggers deden het rustig aan en keken met een schuin oog naar de Verenigde Staten, waar volgens kenners opnieuw sprake is van onrust in de kringen rond president Donald Trump. Ook de dreiging van een handelsoorlog sluimert nog op de achtergrond.

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 11.45 uur 0,1 procent hoger op 533,98 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 811,01 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs gingen de koersen tot 0,5 procent omhoog.

Altice stond met een winst van 4,5 procent ruimschoots bovenaan in de AEX. Het telecom- en kabelbedrijf zette afgelopen jaar een iets lagere omzet in de boeken. Verder verbeterde Altice, dat afgelopen jaar onder druk stond door de hoge schuldenlast, de winstgevendheid in het vierde kwartaal. Aalberts Industries zakte 1,2 procent en was daarmee de grootste daler.

Afsluitdijk

Shell (plus 0,3 procent) deed belangen in acht Nieuw-Zeelandse bedrijven van de hand aan het Oostenrijkse OMV (plus 2,1 procent) voor 578 miljoen dollar, zo'n 470 miljoen euro. BAM voerde de MidKap aan met een winst van 0,5 procent na het binnenhalen van een klus voor onderhoud aan de Afsluitdijk.

Bij de kleinere fondsen ging Sif 4,7 procent omhoog na een adviesverhoging. Takeaway.com daalde dik 4 procent. Investeerder Prime Ventures deed met korting een belang van 5,6 procent in de maaltijdbezorger van de hand. Brill steeg bij de lokale fondsen ruim 8 procent na bekendmaking van jaarcijfers en de aankondiging van een extra dividend.

Siemens

In Londen werd fintechbedrijf Nex Group bijna een derde meer waard. Het Amerikaanse CME Group wil Nex kopen. Siemens (plus 1 procent) bracht gezondheidstechnologietak Healthineers vrijdag naar de beurs in Frankfurt. Het nieuwe aandeel steeg 5,8 procent boven de introductieprijs van 28 euro.

De euro was 1,2329 dollar waard, tegen 1,2300 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 61,37 dollar en Brentolie werd ook 0,1 procent op 65,21 dollar per vat.