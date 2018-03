'Lanxess haakt af in strijd chemietak Akzo'

quote: DeZwarteRidder schreef op 16 mrt 2018 om 12:47:

Aandeelhouders zijn toch nooit tevreden, dus ze kunnen beter stoppen met de verkoop van de chemie-tak.

Helemaal mee eens. Chemie is een zeer goede business waar nog flinke groei bewerkstelligd kan worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld auto lakken, met zelf rijdende auto's zal die business gaan krimpen in ontwikkelde landen.Het is teveel managen en te weinig ondernemen. (Ik werk via uitzendbureau bij Akzo zelfs)