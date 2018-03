Extra dividend Brill zorgt voor koerssprong

Gepubliceerd op | Views: 1.646 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Wetenschappelijk uitgever Brill maakte vrijdag zijn grootste koerssprong op de beurs in Amsterdam in een jaar tijd. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging van een extra dividend van 3 euro per aandeel, zo zag een analist van NIBC.

,,De financiële positie van Brill staat het bedrijf toe geld uit te trekken voor omzetgroei, aanvullende overnames en een hoog dividend", schrijft de marktkenner. Het gemelde resultaat over 2017 was conform de voorlopige cijfers die vorige maand werden gemeld.

NIBC heeft een accumulate-advies voor Brill. Het aandeel stond omstreeks 11.00 uur 8,3 procent hoger op 33,80 euro.