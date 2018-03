'Ex-topman werkt aan overname Qualcomm'

Gepubliceerd op | Views: 1.247

SAN FRANCISCO (AFN) - Voormalig Qualcomm-topman Paul Jacobs is bezig investeerders te ronselen die hem willen helpen de chipfabrikant van de beurs te halen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op gezag van bronnen rond het bestuur van het technologiebedrijf.

Qualcomm vocht de afgelopen tijd tegen een vijandige overname door branchegenoot Broadcom, die bereid was 117 miljard dollar op tafel te leggen. Het kreeg daarbij hulp van president Donald Trump, die deze week aangaf een eventuele deal te zullen blokkeren. Hij wil niet dat cruciale halfgeleidertechnologie in buitenlandse handen komt.

De overnamestrijd kostte Jacobs eerder zijn baan als voorzitter van Qualcomm. Het bedrijf vond het gezien de belangstelling van Broadcom beter om een onafhankelijk bestuurder aan te stellen en gaf de baan aan Jeffrey Henderson. Jacobs is een zoon van een van de oprichters van het chipbedrijf.

Volgens FT was die gedwongen stap terug voor de gewezen topman, die van 2005 tot 2015 de dagelijkse leiding had bij Qualcomm, aanleiding om de mogelijkheden van een overname in kaart te gaan brengen. Hij doet dat met medeweten van zijn collega-bestuurders, omringd door een klein team van adviseurs. Op de beurs in Qualcomm momenteel zo'n 93 miljard dollar waard.

De Japanse techinvesteerder Softbank wordt genoemd als mogelijke samenwerkingspartner. Dat bedrijf beheert een flinke pot geld voor investeringen in technologiebedrijven. Die is mede gevuld door Qualcomm zelf, maar ook door technologiereus Apple waarmee het chipbedrijf een hoog opgelopen patentruzie heeft. Ook de betrokkenheid van Arabische investeerders kan een complicerende factor zijn.

Qualcomm is zelf bezig het Nederlandse NXP in te lijven voor 43 miljard dollar. De overname van de voormalige chipdivisie van Philips werd al bijna anderhalf jaar geleden aangekondigd maar laat nog altijd op zich wachten, onder meer doordat toezichthouders de gevolgen van de deal voor de concurrentie uitgebreid hebben onderzocht.