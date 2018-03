Gepubliceerd op | Views: 636

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger geopend. Ook elders in Europa lieten de koersen kleine plussen zien. Beleggers keken onder meer naar de Verenigde Staten, waar volgens kenners opnieuw sprake is van onrust in de kringen rond president Donald Trump.

De opening van de beurs in Frankfurt was vertraagd door een technische storing. De AEX-index op Beursplein 5 stond na bijna een uur handel 0,3 procent hoger op 534,78 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 815,74 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs gingen de koersen tot 0,5 procent omhoog.

Altice was met een winst van 4,9 procent de grootste stijger in de AEX. Het telecom- en kabelbedrijf zette afgelopen jaar een iets lagere omzet in de boeken. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bleef stabiel. Verder verbeterde Altice, dat afgelopen jaar onder druk stond door de hoge schuldenlast, de winstgevendheid in het vierde kwartaal. Baggeraar Boskalis daalde 0,9 procent en was ondanks een adviesverhoging de grootste daler.

Shell

Shell (plus 0,5 procent) deed belangen in acht Nieuw-Zeelandse bedrijven van de hand aan het Oostenrijkse OMV (plus 2,1 procent) voor 578 miljoen dollar, zo'n 470 miljoen euro.

Bij de lokale fondsen ging Sif 4,3 procent omhoog na een adviesverhoging. Takeaway.com daalde 3,9 procent. Investeerder prime Ventures deed 5,6 procent van de aandelen van de maaltijdbezorger van de hand.

Siemens

In Londen werd het aandeel van fintechbedrijf Nex Group dik een derde meer waard. Het Amerikaanse CME Group wil Nex kopen. In Milaan ging Telecom Italia 0,7 procent omhoog. Er is ruzie ontstaan tussen de aandeelhouders van het telecombedrijf over de te volgen koers.

Siemens bracht gezondheidstechnologietak Healthineers vrijdag naar de beurs. Technische problemen hielden de DAX echter langer dicht.

De euro was 1,2316 dollar waard, tegen 1,2300 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 61,30 dollar en Brentolie werd ook 0,2 procent op 65,21 dollar per vat.