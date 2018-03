OCI voert verkopen verder op

Gepubliceerd op | Views: 908

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft afgelopen jaar de omzet met 18 procent zien toenemen tot 2,25 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) voor eenmalige posten ging met 36 procent omhoog naar 634 miljoen dollar, meldt het Egyptische bedrijf vrijdag.

OCI verkocht afgelopen jaar 7,4 miljoen ton kunstmest, een vijfde meer dan in 2016. De groei had nog sterker kunnen zijn als het bedrijf geen last had gehad van een noodgedwongen tijdelijke sluiting van een fabriek in Algerije. Inmiddels is die productiefaciliteit weer open. De kosten van de sluiting zijn verzekeringswerk, verwacht OCI.

Onder de streep kwam OCI wel 27 miljoen dollar tekort, waar het bedrijf een jaar eerder nog ruimschoots zwarte cijfers schreef. Concrete verwachtingen voor de resultaten in 2018 gaf OCI niet. Wel liet het weten dat de kapitaalinvesteringen dit jaar waarschijnlijk tussen de 250 miljoen en 300 miljoen dollar zullen liggen. In de jaren vanaf 2019 wordt dat 150 miljoen tot 200 miljoen dollar per jaar.