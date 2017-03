Europese beurzen op winst

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - Op de financiële markten werd donderdag opgelucht gereageerd op de winst van eurogezinde partijen bij de Nederlandse verkiezingen. Verder waren beleggers goedgemutst over het rentebesluit in de Verenigde Staten.

De Europese beurzen koersten halverwege de middag in het groen. De AEX-index in Amsterdam noteerde omstreeks 15.45 uur 0,6 procent hoger op 514,33 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 738,24 punten. In Parijs, Londen en Frankfurt werden winsten behaald tot 0,6 procent.

Marktvorsers verspreid over de hele wereld noemden de Nederlandse verkiezingsuitslag goed nieuws voor de eurozone. Dat was ook te zien aan de waarde van de euro ten opzichte van de dollar. De eurokoers liep, tevens geholpen door de Amerikaanse rentestap, stevig op. De munt stond tussentijds op 1,0737 dollar, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

ArcelorMittal

De Federal Reserve verhoogde zoals verwacht de rente met een kwart procentpunt. De koepel van Amerikaanse centrale banken ziet een sterke groei van de economie en verwacht dat de rente later dit jaar nog verder omhoog zal gaan.

In de AEX was staalconcern ArcelorMittal koploper met een koerswinst van 2,7 procent. Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel behoorde daarentegen tot de sterkste dalers met een min van 1,4 procent. Topman Ton Büchner is volgens bronnen druk bezig met het najagen van mogelijke overnames en het vinden van steun van aandeelhouders voor een eventuele verkoop van de speciaalchemiedivisie. Hij wil zo voorbereidingen treffen voor een mogelijk nieuw overnamebod van het Amerikaanse PPG Industries.

Olie

Air France-KLM ging aan de leiding in de MidKap, met een plus van 3,6 procent. Branchegenoot Lufthansa noteerde in Frankfurt bijna 6 procent hoger. De Duitse luchtvaartmaatschappij zag de operationele winst afgelopen jaar zien afnemen, mede als gevolg van een reeks stakingen. Voor dit jaar voorziet Lufthansa een lichte verdere daling door druk op de ticketprijzen en stijgende brandstofkosten.

Bij de kleine fondsen op het Damrak dook kaartenmaker AND International Publishers flink in het rood, na tegenvallende jaarresultaten. Het aandeel AND leverde bijna 9 procent in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 48,83 dollar en Brent klom 0,1 procent tot 51,88 dollar per vat.