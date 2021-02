Bitcoin breekt door grens van 50.000 dollar

Ik ben in 2013 uit de bitcoin gestapt omdat ik van mening ben dat dit een negatieve toegevoegde waarde aan de economie geeft en heb hier geen seconde spijt van gehad. De bitcoin is moeilijk traceerbaar, bitcoin is niet in beslag te nemen zonder wachtwoord, bitcoin kan op 2 plekken tegelijk zijn, belasting heffen op bitcoin is zeer moeilijk controleerbaar. Bitcoin is niet bij te maken, waarbij de overheidsbegroting volledig moet worden betaald uit belastinginkomsten, die dus zeer moeilijk inbaar zijn, waardoor overheden het gevaar lopen bankroet te gaan. Verder is het zo dat als bitcoins werkelijk gebruikt gaat worden de waardestijging hiervan ten koste gaat van de huidige valuta, waardoor bv het vermogen van een pensioenfonds helemaal kan verdampen en vele bedrijven failliet kunnen gaan. Het lijkt erop dat er een voorzichtig kwartje is gevallen bij DNB, maar die laten het op zijn beloop.