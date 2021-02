'Geld wordt niet verdiend met afhaaloptie bij winkels'

Alle winkels 12 uur per dag open om bezoek zoveel mogelijk te spreiden. Voer desnoods tijdzones in voor ouderen, kwetsbaren, jongeren etc. Hoe moeilijk kan het zijn? Mocht deze boodschap doordringen tot in D.H. dan gaan we daar natuurlijk eerst 4 weken over vergaderen. Hollanditius anno 2021.