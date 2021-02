'China wil defensiesector VS schaden met exportbeperkingen'

Vanadium hoort hier zeker bij, en dit metaal is superbelangrijk voor AMG.

Zij zijn met hun Ohio plant de grootste producent ervan in Noord Amerika, en wereldleider van Spent Catalyst Refineries (noem het de vuile, gebruikte katalysatoren van oliemaatschappijen, waar ze dus Vanadium uit extraheren). Daarbij, precies hier, nabij Ohio , een uitbreiding, met als resultaat , een verdubbeling hun vanadium productie.



Heb in het jaar 2018 al berichten gelezen, waarbij geschreven werd over het heel grote strategische belang van het materiaal Vanadium, in de gehele wereld, o.a. ja, ook voor de Amerikaanse defensie industrie.

Ook werd geduid op de stijgende vraag naar het materiaal, vanaf 2020 tot ver in de komende jaren, waar jaar op jaar de vraag , het aanbod ver overtreft. (maar zagen Corona natuurlijk niet aankomen)



Stijgende, en / of exploderende Vanadium prijzen waarbij zowiezo het materiaal meer en meer in de belangstelling komt te staan gaat erg positief uitpakken voor AMG

LR