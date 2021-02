Bitcoin komt dichtbij de grens van 50.000 dollar

quote: NLAEX schreef op 16 februari 2021 08:37:

Door een mega hype wordt veel vraag gecreëerd. Daardoor stijgt de koers.



De koers van de bitcoin steeg van 0,001 naar ca. 49.000 nu.

Dat is een stijging van ca. 4.900.000.000 %.



Dit is de grootste zeepbel aller tijden.



Het aan de bitcoin gerelateerde wereldwijde stroomverbruik is overigens groter dan het stroomverbuik van heel Nederland samen.







Dit is zo’n onzinredenering. Alles heeft in den beginne weinig of geen waarde dus ook de bitcoin. Wat denk je dat Microsoft waard was toen Bill in z’n schuurtje van start ging?