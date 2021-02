'Coronacrisis stuwt vraag naar fietskoeriers en pizzabakkers'

DIEMEN (ANP) - Naar sommige beroepen is er juist veel vraag tijdens de coronacrisis. Volgens uitzendconcern Randstad zijn de functies assistent supermarktmanager, IC-verpleegkundige en fietskoerier met stip binnengekomen op zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen.

Dit heeft deels te maken met de heersende pandemie. Door de vele bezorgmaaltijden is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan meer pizzabakkers. Los van de effecten van corona bieden de ICT en de techniek al langer meer vacatures dan andere vakgebieden. Ook in de bouw, het onderwijs en de zorg is blijvend veel vraag naar personeel.

"We zitten momenteel in een ongekende periode die zijn sporen nalaat op de arbeidsmarkt. Gemiddeld zien we over alle vakgebieden heen een afname van de vraag", stelt algemeen directeur Dominique Hermans van Randstad Nederland. Sommige sectoren worden volgens de bestuurder hard geraakt door de contact beperkende maatregelen, zoals de horeca en toerisme. "Anderzijds zijn er sectoren die nu juist behoefte hebben aan extra mensen om aan toegenomen vraag te voldoen, bijvoorbeeld supermarkten en pakketbezorging."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dinsdag juist dat er eind december nog ongeveer 210.000 vacatures open stonden in Nederland, 6000 minder dan een kwartaal eerder. In totaal daalde het aantal vacatures vorig jaar met 76.000. Maar ook uit de cijfers van het statistiekbureau kwam al naar voren dat het beeld sterk van sector tot sector verschilt.